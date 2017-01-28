Fenerbahçe'nin net borcu açıklandı

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, sarı-lacivertli kulübün denetleme kurulu üyesi Doğan Yeşin, denetleme kurulu raporunu okudu.

NET BORÇ AÇIKLANDI

Yeşin, yıl sonu işlemlerinin henüz tamamlanmadığından dolayı raporun 26 Ocak 2016 tarihine kadarki, muhasebe departmanını intikal eden bilgilere göre hazırlandığını açıkladı.

Yeşin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin mevcutlar ve alacak tutarı olan 14 milyon 995 bin 798 lira tenzili sonucunda kalan 386 milyon 741 bin 96 liranın net borç tutarı olduğunu belirtti.

Yeşin, yöneticilere olan ve diğer çeşitli borçların toplam borca dahil olmadığını sözlerine ekledi.

KULÜBÜN BORCU ARTTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin borcu geçen yıl açıklanan rakamlara göre 132 milyon 259 bin lira arttı.

Geçen yıl ocak ayında yapılan yüksek divan kurulunda borç 254 milyon 482 bin 23 lira olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 132 milyon artarak 386 milyon 741 bin 96 liraya yükselmesi dikkati çekti.