Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

Son derece tempolu başlayan derbinin henüz başında Fenerbahçe cephesi yaşanan bir karambolde penaltı bekledi.

CEZA SAHASINDA SERDAR'IN ELİNE ÇARPTI

Karşılaşmanın henüz başında Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Ndiaye'nin ters kafa vuruşunda top yakın mesafeden Serdar Aziz'in eline .çarptı. Hakem Cüneyt Çakır, Serdar'ın elinin kapalı olduğuna hükmetti ve devam kararı verdi.

(Görüntüler beİNSports'tan alınmıştır)

GALATASARAY DA PENALTI BEKLEDİ

Maçın 57. dakikasında bu kez Galatasaray penaltı bekledi. Feghouli'nin Hasan Ali'ye bacak arası attığı pozisyonda top Hasan'ın eline çarptı, Galatasaraylılar penaltı bekledi, Cüneyt Çakır yine devam kararı verdi.