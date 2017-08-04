Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı kupa dışına atarak play-off'a yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Makedonya'nın Vardar takımı oldu.
GRUPLARA SON 1 ADIM KALDI
UEFA Avupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırmayı başarmıştı.
Gruplara kalma yolunda son iki karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin, rakibi Makedonya'dan Vardar takımı oldu.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Fenerbahçe ilk maçı 17 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş maçını ise 24 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.