Fenerbahçe'nin sağına yeni aday

Jeremain Lens için teklifini yapan ve cevap bekleyen Fenerbahçe yönetimi, Monaco'nun oyuncusu Nabil Dirar için de girişimlerde bulunmuş ve oyuncunun kendisini ile anlaşma sağlamıştı.

Monaco yönetimi bir küçük bir problemin aşılması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi tüm bu gelişmeler yaşanırken sezonu Torino'da geçiren ve bonservisi Roma'da olan Paraguaylı sağ kanat oyuncusu Juan Iturbe ile temasa geçti. 24 yaşında ve 1.72 boyunda olan Juan Iturbe, Paraguay Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi.

Sol ayaklı olmasına karşın sağda daha etkili olan Iturbe, forvet arkası ve sol açık mevkilerinde zaman zaman forma giyebiliyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANACAK

Roma kulübü ile 2019 yılının haziran ayına sözleşmesi olan Juan Iturbe'yi kiralamak isteyen Fenerbahçe satın alma opsiyonunu da elinde tutmak isteyecek.

Torino formasıyla bu sezon 21 lig maçına çıkan Paraguaylı futbolcu 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Ancak çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna girdiği için aldığı süre oldukça az oldu. Iturbe'nin Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kulübü Roma'nın da Iturbe'yi zaten bu sezon da kiralama yoluna gideceği ifade ediliyor.