Fenerbahçe'nin soluna Ansaldi

Fenerbahçe'nin Zenit ve Genoa formaları giyerken de almaya çalıştığı Ansaldi için birkaç hafta önce yeni bir girişimde daha bulunduğu belirtildi.

HASAN ALİ'DEN MEMNUN DEĞİL

İnter'de istediği süreyi alamayan 30 yaşındaki futbolcunun Kanarya'yı her defasında reddettiği vurgulanırken, "Buna rağmen Türkler vazgeçmiyor" ifadelerine yer verildi.

Valencia'nın da renklerine katmak için büyük uğraş verdiği vurgulanan oyuncunun peşini bırakmayan Fenerbahçe yönetiminin görüşme yapmak için İnter'den randevu talep ettiği de iddialara arasında yer aldı. Cristian Ansaldi, sol bekin yanı sıra stoperde de görev yapabilen çok yönlü bir savunma oyuncusu.

İnter'de 21 lig maçında (17'si ilk 11) oynadı, 1 asist yaptı. Fenerbahçe'de İsminin bir anda gündeme gelmesi, Aykut Kocaman'ın Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın performanslarından memnun olmadığı şeklinde yorumlandı.

CANER ERKİN'İ GÖNDEREN ADAM

Newells Old Boys'un altyapısından yetişen ve 5 kez Arjantin Milli Takımı forması giyen Christian Ansaldi, Rusya'da Rubin Kazan ve Zenit formaları giydikten sonra birer sezon kiralık olarak Atletico Madrid ve Genoa formasını terletti.

Genoa, 3.8 milyon milyon euro'ya bonservisini aldığı oyuncuyu hemen ardından 6 milyon euro'ya İnter'e sattı. İnter, Ansaldi'yi alınca Caner Erkin'i Beşiktaş'a kiralamıştı.