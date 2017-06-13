Fenerbahçe'nin stoper adayı Badstuber

Simon Kjaer'in ayrılma ihtimalinin güçlenmesi, stoper arayışlarına hız kazandırdı.

Bunların başında Holger Badstuber geliyor. 13 yaşında girdiği Bayern Münih altyapısında A takıma kadar yükselen, milli formayı giyen Badstuber, sakatlıklar sonrası gözden düşmüştü.

28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Schalke'de geçirdi, 17 resmi maçta 1194 dakika süre aldı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Alman savunmacı, Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalamadı ve boşa çıktı. Schalke ile görüşmeleri sürdüren Badstuber için Fenerbahçe'nin de teklifte bulunduğu öğrenildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME 2.5 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler'in 28 yaşındaki stopere yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme önerdiği öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe'nin şartı, oyuncunun önce İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilmesi.