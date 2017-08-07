Fenerbahçe'nin transfer edeceği 4 futbolcu

Uzun süredir transferi için uğraşılan Lucas Perez için artık sona gelindi. Satın alma opsiyonlu olarak takıma kazandırılması planlanan İspanyol futbolcunun da büyük ölçüde ikna olduğu ifade edildi.

2 FORVET ALINACAK

Bu nedenle yönetim öncelikle Arsenal'den bu futbolcuyu alarak forvet hattındaki sıkıntıyı giderecek. Ardından stoper bölgesi için de Gustavo Gomez'in gelmesi hedefleniyor. Milan'ın kadrosunda düşünmediği Paraguaylı futbolcu için sarı-lacivertliler teklif yapmıştı.

Görüşmelerde ilerleme sağlayan yönetim, Kjaer'in yerini Gomez ile dolduracak. Fenerbahçe takıma ikinci bir forvet katmayı da hedefliyor. Bunun için de yeni aday Babacar. Fiorentina forması giyen Senegalli futbolcu için ilk görüşmeler olumlu geçti. İtalyan kulübü ile anlaşan yönetim artık futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

1 KANAT VE SOW

Sarı-lacivertlilerin 4. transfer olarak ise her iki kanatta oynayabilen bir isim üzerinde çalıştıkları da ifade edildi.

Lima ve Ben Arfa transferi çıkmaza girdiği için Valbuena'yı merkezde kullanmayı hedefleyen Teknik Direktör Kocaman'ın raporu doğrultusunda, Fransız yıdızdan boşalacak olan sol kanada etkili bir oyuncu bakılıyor.

Bu isimlerin dışında ayrıca takıma Moussa Sow'un da katılması hedefleniyor. Kulübü ile sorunu çözmesi durumunda Senegalli bir yıllığına kiralanacak.