Fenerbahçe'nin transfer kaynağı Kjaer

UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde ekonomik anlamda temkinli olmak zorunda olan Fenerbahçe'de Kjaer'in adı farklı bir şekilde öne çıkarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün ekonomik anlamda sıkıntıda olduğu ifade edilirken, Kjaer'in çok önemli bir yerde durduğu belirtildi.

EN DEĞERLİSİ KJAER

Fenerbahçe kadrosunda en değerli futbolcunun Danimarkalı yıldız olduğu kaydedilirken, Robin Van Persie'den bile daha çok bonservis değeri taşıyan ismin kendisi olduğundan bahsedildi.

Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli stoperden 15 milyon euroya yakın para kazanabileceği ihtimalini göz önünde tuttuğu bildirildi. Kjaer'in 2 yıl daha sözleşmesinin olduğu, para kazanmanın yollarının arandığı vurgulandı.

Bunun yanında 27 yaşındaki savunmacıya Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisi olduğu kaydedildi. Monaco ve Chelsea başta olmak üzere birçok önemli takımın takipte olduğu ifade edildi.

"TEK ODAKLANDIĞIM FUTBOL"

Öte yandan, Simon Kjaer, son dönemde artan transfer haberlerine açıklık getirdi. Danimarka basınına konuşan Kjaer, "2 yıl daha sözleşmem var. Büyük bir kulüpte oynuyorum ve bundan dolayı mutluyum. Benim tek odaklandığım yer futbol, diğer konular değil" dedi.

Kjaer, her şeye karşın büyük kulüplerle anılmanın da gurur verici olduğunu anlatıp, "Kişisel açıdan bakarsam, evet, pozitif bir durum. Büyük kulüplerle anılıyorsam, demek ki işimi iyi yapıyorum" yorumunda bulundu.