Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolcular

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Meriç Müldür, Sarı-Lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak transferleri ve yeni hocanın sözleşme detaylarını açıkladı.

İşte o yazı:

HOCA AYKUT KOCAMAN

Teknik direktör Aykut Kocaman olacak. Hoca 3+2 yıllık sözleşme istiyor. Yani 5 sene. Şampiyonluk kadrosu kuracak.

6 TRANSFER PLANLANIYOR

Aziz Yıldırım en az 6 transfer planlıyor. 3 tanesi son aşamada. Tabii astronomik rakamlarla da karşılaşılıyor. Yoksa başkan bugüne kadar transferi bitirmişti. FFP dikkate alınmak zorunda, bu yüzden de transferlerin çoğu kiralık olacak.

Mehmet Ekici zaten biliniyor. İlk transfer o. Sezon içinde yaşananlar sırasında ortaya koyduğu tavır ayrıca takdir görüyor.

SOSA YİNE GÜNDEMDE

Devre arasında görüşülen Sosa yeni sezon için de gündemde. Shakhtar Donetsk’in Brezilyalısı Taison listedeki isimlerden biri. Bu oyuncu için Beşiktaş’ta devrede. Oyuncu süre istedi. Çünkü kulübü de sözleşmesini uzatmayı düşünüyor.

YARMOLENKO GELMEK İSTİYOR

Dinamo Kievli Yarmolenko listedeki en dikkat çekici isimlerden. Fenerbahçe’nin bu futbolcu için geçtiğimiz yıllarda da teması olmuştu. Kulübü ile anlaşma sağlanırsa oyuncu sıcak bakıyor.

EMRE MOR DA LİSTEDE

Emre Mor için kulübü Borussia Dortmund ile görüşmeler sürüyor.

Aleksandr Belenov kaleci alternatiflerinden.

Sol bek için alternatifler arasında Sobol da yer alıyor.

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