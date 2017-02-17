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Fenerbahçe'nin tur şansı 27'de 1

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe'ye, ilk maçları kaybetmek yaramıyor.

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Fenerbahçe'nin tur şansı 27'de 1

Fenerbahçe, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, bugüne dek tur mücadelelerinin 27'sinde ilk maçları kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 27 eşleşmenin sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

Krasnodar deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de 22 Şubat'ta seyircisi önünde çıkacağı maçta tur arayacak.

SADECE GÖTEBORG'U ELEDİ 

Fenerbahçe, ilk maçı kaybettiği turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi. 

Avrupa'da 1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşta ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı. 

İLK MAÇI KAYBETTİĞİ TURLAR 

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle: 

  Sezon   Kulvar   Rakip  İlk maç (FB-Rakip)   Rövanş (FB-Rakip)
 1961-62   Şampiyon Kulüpler Kupası   Nürnberg (Almanya)   1-2   0-1
 1963-64   Kupa Galipleri Kupası  MTK (Macaristan)   0-2   3-1 ve 0-1
 1964-65   Şampiyon Kulüpler Kupası  DWS (Hollanda)   1-3   0-1
 1968-69   Şampiyon Kulüpler Kupası  Ajax (Hollanda)   0-2   0-2
 1970-71   Şampiyon Kulüpler Kupası  Carl Zeiss Jena (Almanya)   0-4   0-1
 1972-73   UEFA Kupası  Ruch Chorzow (Polonya)   0-3   1-0
 1973-74   UEFA Kupası  Nice (Fransa)   0-4   2-0
 1974-75   Şampiyon Kulüpler Kupası  Ruch Chorzow (Polonya)   1-2   0-2
 1975-76   Şampiyon Kulüpler Kupası  Benfica (Portekiz)   0-7   1-0
 1977-78   UEFA Kupası  Aston Villa (İngiltere)   0-4   0-2
 1979-80   Kupa Galipleri Kupası  Arsenal (İngiltere)   0-2   0-0
 1980-81   UEFA Kupası  Bero (Bulgaristan)   0-1   1-2
 1983-84   Şampiyon Kulüpler Kupası  Bohemians (Çekya)   0-1   0-4
 1984-85   UEFA Kupası  Fiorentina (İtalya)   0-1   0-2
 1985-86   Şampiyon Kulüpler Kupası  Göteborg (İsveç)   0-4   2-1
 1989-90    Şampiyon Kulüple Kupası  Sparta Prag (Çekya)   1-3   1-2
 1990-91   UEFA Kupası  Atalanta (İtalya)   0-1   1-4
 1994-95   UEFA Kupası  Cannes (Fransa)   0-4   1-5
 1995-96   UEFA Kupası  Real Betis (İspanya)   1-2   0-2
 1998-99   UEFA Kupası  Göteborg (İsveç)   1-2   1-0
 2002-03   UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme  Feyenoord (Hollanda)   0-1   0-2
 2004-05   UEFA Kupası  Real Zaragoza (İspanya)   0-1   1-2
 2006-07   UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme  Dinamo Kiev (Ukrayna)   1-3   2-2
 2009-10   UEFA Avrupa Ligi  Lille (Fransa)   1-2   1-1
 2010-11   UEFA Avrupa Ligi play-off  PAOK (Yunanistan)   0-1   1-1
 2012-13   UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme  Spartak Moskova (Rusya)   1-2   1-1
 2013-14   UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme  Arsenal (İngiltere)   0-3   0-2
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