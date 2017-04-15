Fenerbahçe'nin Volkan Demirel planı

Ligde ve kupada yoluna devam eden Fenerbahçe'de yönetimin gündeminde iç transfer var. Sarı-lacivertliler ilk olarak Volkan Demirel ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞME İMZALAYIP ABİLİK YAPACAK

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'e, 1+1 yıllık sözleşme önerirken UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşması ve yaşanan kur artışı nedeniyle Euro yerine TL üzerinden anlaşma yapacak.

Transferi planlanan Harun Tekin’in gelmesi durumunda Volkan Demirel, genç kalecinin rehberliğini üstlenecek.

3 MİLYON TL KAZANACAK

Öte yandan sezon başı 2.5 milyon Euro kazanan kaptana 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon TL teklif edilecek.