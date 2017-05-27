Fenerbahçe'nin yabancı kaleci adayları belli oldu

Fabiano ile yolları ayıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarında bir takviye de kaleye yapacak. İtalyan Il Messaggero Gazetesi, Sarı-Lacivertliler’in Udinese’den Orestis Karnezis ile ilgilendiğini yazdı.

33 LİG MAÇINDA OYNADI

Udine şehrinin yere gazetesi olan Il Messaggero; Siyah-Beyazlı kulübün 31 yaşındaki Yunan kaleciyi gözden çıkardığını yazarken, Fenerbahçe ile görüşmelerin başladığını öne sürdü.

Yunanistan Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Karnezis, bu sezon 33 lig maçında 45 gol yerken, 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci başarılı bir sezonu geride bıraksa da 20 yaşındaki Simon Schufet ve kiralık gittiği SPAL’da dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Alex Meret’ye yer açmak için gönderilecek.

İLK ADAY OSPİNA

İtalyan basınına göre Fenerbahçe Karnezis için girişimlere başlamış olsa da yönetimin 1 numaralı hedefi David Ospina. Yunan file bekçisi B planı olarak düşünülürken; Arsenal’ın başarılı file bekçisi için girişimler yoğun bir şekilde sürüyor.