Fenerbahçe'nin yeni hedefi Gomez

Fenerbahçe, Paraguaylı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Sevilla'ya transfer olması üzerine bu bölgede doğan boşluğu doldurmak için bir süredir arayışlarını sürdürüyor.

BADSTUBER OLMADI ROTA GOMEZ

İlk olarak Bayern Münih ile sözleşmesini tamamlayan Holger Badstuber ile ilgilenen Fenerbahçe'nin yeni hedefi; Milan'dan Gustavo Gomez. Sarı lacivertliler transferde önceliği de Gomez olarak belirlemiş durumda.

Yönetim kısa süre içerisinde Paraguaylı stoperi kiralamak için Milan ile temasa geçecek. Sarı lacivertlilerin amacı; Kjaer'den elde edilen bonservis gelirini hücum hattında kullanmak. Gustavo Gomez önceki sezon Lanus'tan Milan'a transfer olmuştu. Gomez Milan'da 19 maçta forma giydi.