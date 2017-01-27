Fenerbahçe'nin yeni Lens planı

Fenerbahçe yönetiminin tüm mesaisini 10 numara transferine harcadığı şu günlerde Jeremain Lens'in de durumunun ele alındığı ortaya çıktı.

ÖNCE LENS SONRA YÖNETİM KONUŞACAK

Sezon sonunda Fenerbahçe'de kalmak isteyen Lens'e, yönetimin "Sezon bitince Sunderland yönetimi ile otur konuş. Fenerbahçe'de oynamak istediğini onlara net bir şekilde söyle. Sonrasında biz devreye gireceğiz" dediği ifade edildi.

BONSERVİSİ 4-5 MİLYONA ÇEKİLECEK

Fenerbahçe, Lens'in bonservisini 4-5 milyon Euro gibi bir rakama çekmeye çalışacak. Bu rakama inilirse kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

TARAFTAR DA İSTİYOR

Fenerbahçe taraftarı, sanal alemdeki forumlarda yıldız bir ismin transferinden önce Lens'in bonservisinin Sunderland'dan satın alınmasını istedi.