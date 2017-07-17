Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Isla olacak

Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Cagliari'nin deneyimli sağ beki Mauricio Isla ile anlaşmaya vardı.

YÜKSEK MAAŞI YÜZÜNDEN KADRO DIŞI

Şilili futbolcuyu ikna eden yönetim, İtalyan kulübüyle de son pürüzleri gidermek üzere. Son görüşmelerin ardından Isla'nın Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Isla'nın aynı zamanda orta sahada görev yapıyor olması da Aykut Kocaman'ın elini rahatlatacak bir başka faktör. Cagliarı kulübe yüksek gelen maaşı yüzünden Isla ile yolları ayırmaya karar vermiş ve futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etmemişti.

Daha önce Juventus formasıyla Seria A şampiyonluğu yaşayan Isla'nın transfer edilmesi sonrasında sağ bek rotasyonu Şener Özbayraklı ile tamamlanmış olacak.

Monaco'dan alınan Nabil Dirar ise ekstra durumlar haricinde ofansta düşünülecek. Bu gelişme sonrasında Sarı lacivertlilerin Jeremain Lens veya Emre Mor transferlerinden en az birini rafa kaldırması bekleniyor