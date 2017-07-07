Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda giyeceği 3 yeni forması basına tanıtıldı. Tanıtım törenine yeni transferler Mehmet Ekici, Valbuena, Nabil Dirar katıldı.

YEŞİL VE SARI FORMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertli ekip yeni sezonda klasik çubuklu, sarı ve yeşil olmak üzere 3 farklı forma giyecek. Özellikle yakalı sarı forma dikkat çekti.

Yeni transferlerin tanıttığı formalardan klasik olanı Mehmet Ekici, yeşili Valbuena ve sarıyı Nabil Dirar giydi.

Öte yandan Fenerbahçe yeni sezon formalarının yarın satışa çıkacağını duyurdu.