Fenerbahçe'nin yenilgisi Avrupa manşetlerinde

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Krasnodar'a 1-0 yenildi. Bu mağlubiyetin ardından Avrupa basını Fenerbahçe'nin performansını manşetlerine taşıdı.

'İLK 4'TE OLMASINA ŞAŞIRDIM'

Rus haber ajansı TASS'ta müsabakayı yorumlayan Kirill Pavel, Fenerbahçe'yi eleştirdi. Pavel, "Krasnodar resmi maç oynamamasına rağmen Fenerbahçe karşısında ilk yarıda bu sezonun en rahat futbolunu ortaya koydu. Krasnodar'ın kalesine bu kadar gelemeyen takım hatırlamıyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi'nde ilk 4'te olmasına şaşırdım" diye konuştu.

RUS BASINI: BOĞALAR DAHA ÜSTÜNDÜ

Rus SportEkspress’te yer alan haberde "Yeni transfer Klasson; Krasnodar forması giydiği ilk maçta Fenerbahçe’ye maçın henüz 4’cü gol attı ve hem kendisinin, hem Rus takımlarının 2017’deki ilk golünü kaydetti" denildi.

Krasnodar’ın maç boyunca daha üstün olan taraf olduğu belirtilirken "Boğalar’ın" kendi sahasında gol yemeyerek Kadıköy’deki maç için önemli bir avantaj sağladığı belirtildi.

TELEGRAAF GAZETESİ: AVUKAT KAYBETTİ

'Avukat kaybetti' başlığı ile verilen 1-0’lık Fenerbahçe mağlubiyetini manşetten veren Telegraaf gazetesi, ‘Avukat’ lakaplı teknik direktör Advocaat’ın takımının mağlubiyetine çaresiz kaldığı belirtilirken, tüm maç sahada kalan Lens’in etkisiz bir futbol ortaya koyduğu söylendi.

UEFA.COM: KRASNODAR ÜSTÜNDÜ

uefa.com'da yer alan maç yorumunda 'Az farkla favori gösterilen Rus ekibi rakibinden fazla pozisyona girdiği maçta 1-0 kazanarak, ikinci maç için değerli bir avantaj elde etti' denildi.

KICKER: FENERBAHÇE TURU ZORA SOKTU

Alman Kicker’da ‘Fenerbahçe çok kötü bir futbol oynayarak, turu zora soktu’ denildi.

EUROSPORT: FENERBAHÇE'NİN POZİSYONU YOK

Eurosport’ta ise Fenerbahçe’nin maç boyunca pozisyona giremediği ve turu İstanbul’a bıraktığı dile getirildi.