Fenerbahçe'ye Advocaat'ın yerine Rebrov geliyor

Sezon sonunda Advocaat ile yollarını ayıracak Fenerbahçe için Ukrayna'dan flaş bir iddia geldi.

SÖZLEŞMESİ SONRA ERİYOR

Rebrov'un, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmamama ve Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali olduğu kaydedildi.

42 yaşındaki teknik adamın, kulübünden ayrılması durumunda önünde PAOK ve Fenerbahçe opsiyonları olduğu, iki kulübün de genç hocayla temasa geçtiği iddia edildi.

FENERBAHÇE SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Sergiy Rebrov, katıldığı televizyon programında sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ile ilgili soruya, "Dinamo Kiev ile bir görüşmemiz olacak. Ancak her şeyi sezon sonuna bıraktık" cevabını verirken; Fenerbahçe ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Ukraynalı spor yorumcusu Sergey Demyanchuk, Rebrov'un Fenerbahçe'ye gitmesinin iki taraf için de mantıklı bir tercih olabileceğini kaydederken "Türkiye bizim için kardeş bir ülke. Rebrov'un da Türkiye'de deneyimi var ve Fenerbahçe de Ukrayna piyasasında aktif bir takım. Rebrov da iyi hatıralar bıraktı orada. Rebrov, kesinlikle adaylardan biri olacaktır" diye konuştu.

2 YILDA 2 ŞAMPİYONLUK

2003-2004 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Rebrov, 2014'te başına geçtiği Dinamo Kiev'de Ukrayna'da 2 sezon üst üste şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon 22 haftası tamamlanan Ukrayna Ligi'nde 60 puanlı Shakhtar Donetsk'in arkasında 46 puanla 2. sırada kalan Dinamo Kiev'de Rebrov'un performansı da tartışma konusu oldu.