Fenerbahçe'ye Arjantinli 10 numara

Mehmet Ekici'ye imza attıran Fenerbahçe, forvet arkası pozisyonunda oynayan Toulouse'un on numarası Oscar Trejo'yu transfer edeceği öğrenildi.

FRANSIZLAR TREJO'YU YAZDI

RMC radyosu, sarı-lacivertli ekibin Toulouse'un on numarası Oscar Trejo'nun menajerini İstanbul'a çağırarak Arjantinli oyuncunun gelecek planları hakkında bilgi edindiğini iddia etti.

GUİNGAMP'IN DA LİSTESİNDE

Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için bonservis ücreti ödenmeyecek olan 29 yaşındaki oyuncuyla Fransa Ligi ekiplerinden Guingamp'da ilgilendiğini duyuran radyonun haberinde, "Guingamp, Trejo için bir bütçe ayırdı. Ancak Türklerin teklif edebileceğinin yanında Guingamp'ın teklifinin sözü bile olamaz" ifadeleri yer buldu.