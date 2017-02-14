Fenerbahçe'ye Cazorla'yı önerdiler

Dick Advocaat'ın önümüzdeki sezon takımda kalması durumunda transfer edilmesini istediği 10 numara transferi için çalışmalar devam ederken, Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir teklifle karşılaştı. Menajerler, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Santi Cazorla'yı Fenerbahçe'ye teklif ettiler.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİLSE!

Fenerbahçe, uygun bulursa 32 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden önümüzdeki sezon için kadrosuna katabilir.

Çok iyi bir kariyere sahip olan Cazorla'nın ayak bileğinde bir sakatlık bulunuyor. Eğer bu sakatlık ciddi ve kronik değilse Fenerbahçe yönetiminin Advocaat'ın da onayıyla bu transfere sıcak bakabileceği gelen haberler arasında. Cazorla 78 milli maçta 14 kez fileleri sarsmayı başardı.

AVRUPA 'NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Orta sahanın ortasında ve forvet arkasında forma giyen Cazorla, birçok futbol otoritesine göre Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncuları arasında.

Ayak bileğinden sakatlık yaşayana kadar da Arsenal'in banko oyuncusu olan Cazorla, İspanya Milli Takımı'nın en iyi döneminde 78 kez milli oldu..