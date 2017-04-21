Fenerbahçe'ye derbi öncesi Kjaer müjdesi

Fenerbahçe'de bir haftadır nükseden ağrıları nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Simon Kjaer'den müjdeli haber geldi.

DERBİDE SAHADA OLACAK

Danimarkalı Oyuncu bugünkü çalışmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, bir talihsizlik olmazsa pazar günü sahada olabileceği öğrenildi.

Kjaer'den gelen haberle derin bir nefes alan teknik direktör Dirk Advocaat çalışmalarını hücum hattına yöneltti.

Hollandalı Teknik Adamın önceliği sol kanat. Bugünkü çalışmada Aatıf ve Volkan Şen ikilisini deneyen Advocaat'ın, forvet arkasında Alper Potuk ve Robin Van Persie'yi görevlendirdiği gözlendi.

AGRESİF BİR TAKIM İSTİYOR

Hollandalı Teknik Adamın ileri uçta düşündüğü isim ise Moussa Sow. Bu şekilde ofansif bir kadro ile Galatasaray'ın pas trafiğini ve hücuma çıkış gücünü düşürmeyi planlayan Advocaat, agresif bir takım istiyor.

Selçuk İnan ve Sneijder arasındaki pas trafiğini kesmeleri halinde ikinci bölgede oyuna hakim olarak rakiplerine üstünlük kurabileceklerinin altını çizen Advocaat, takım kurgusuna son antrenmanda karar verecek.