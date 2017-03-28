Fenerbahçe'ye Emenike piyangosu

Fenerbahçe'de son 3 sezonda sürekli sıkıntılarla gündeme gelen Emmanuel Emenike için İngiltere’den talip çıktı.

İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

İngiliz basınında yer alan haberde, Championship ekibi Fulham’ın Emenike’ye takibine aldığı kaydedildi.

Nijeryalı yıldızın kulüp arayışında olduğu kaydedilirken, Londra’daki yaşamını da göz önüne aldığı ifade edildi. Daha önce West Ham’da oynayan tecrübeli forvetin yine İngiltere’yi istediği ve Fulham’a sıcak bakabileceği bildirildi.

Championship’te 7. sırada olan Londra ekibinin de önümüzdeki sezon için 27 yaşındaki yıldıza sıcak baktığı vurgulandı.