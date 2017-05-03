Fenerbahçe'ye kemik kıran 10 numara

Fenerbahçe, Nice'te forma giyen 25 yaşındaki Valentin Eysseric'i listeye dahil etti.

SEZON SONU SERBEST KALACAK

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sözleşmesinin sezon sonu bitmesinden dolayı Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirecek. Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakan Fransız futbolcu, 32 maçta 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

LAKABI KEMİK KIRAN

Fransa'da 2013-2014 sezonunda St.Etienne ile oynanan maçta Jeremy Clement'e yaptığı sert faul ile gündeme gelen Eysseric, rakibinin ayağını kırmış ve 11 maç ceza almıştı.

Henüz 21 yaşında yaşadığı bu talihsiz olay nedeniyle ‘kemik kıran' lakabı alan Eysseric, bu sezon hiç kırmızı kart görmedi.