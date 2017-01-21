Fenerbahçe'ye Kjaer'den sevindirici haber geldi

Zirve mücadelesinde sarı-lacivertlilerin kaderini belirleyecek karşılaşmada oynayıp, oynamayacağı merak konusu olan Danimarkalı savunmacı yüreklere su serpti.

İLK 11'DE YER ALACAK

Kjaer yarın sahada boy gösterecek. Ağrılarına rağmen zorlu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak olan tecrübeli oyuncu, ilk 11’de yer alacak.

VAN PERSİE 10 NUMARA POZİSYONUNDA

Orta sahadaki sıkıntı nedeniyle Dick Advocaat, Hollandalı yıldızı 10 numara pozisyonunda değerlendirecek.

Toplar, tecrübeli yıldız tarafından toplanıp, değerlendirilecek. Ancak, bu Advocaat’ın A planı. Fiziksel olarak henüz hazır görünmeyen Van Persie’yle ilgili son karar maç saati verilecek.