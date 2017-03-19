Fenerbahçe'ye Lens müjdesi

Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahı Jeremain Lens'in eksikliği, Konya maçında oldukça hissedilmişti. Babasının cenaze törenine katılan Hollandalı oyuncunun Karabük mücadelesinde takıma dönecek olması, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

LENS DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon şu ana kadar adeta kurtarıcısı olan Jeremain Lens, Konya maçında oynamadı, takım da 3-2 mağlup olduğu mücadelede hücumda büyük sıkıntı çekti.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmayı adeta tek başına kazanan Lens, hafta içinde babasının cenaze töreni için önce Hollanda'ya ardından da ülkesi Surinam'a gitmiş, Konya maçına yetişememişti.

Yıldız oyuncunun daha önce yer almadığı maçlarda olduğu gibi yine sıkıntı yaşayan Kanarya'da, Karabükspor'la oynanacak mücadele öncesi en sevindirici gelişme, yıldız futbolcunun bu maçta sahada olacak olması. Konyaspor maçının sonucunu arkadaşlarından öğrenen ve alınan skora çok üzülen Lens'in takıma dönecek olmasının, teknik heyete derin bir nefes aldırttığı bildirildi.