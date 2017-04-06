Fenerbahçe'ye Ospina müjdesi

Fenerbahçe dış transferde kolları erken sıvadı...

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler dünyanın en önemli kalecilerinden biri olan ancak son dönemde Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan David Ospina için İngiliz kulübüyle temasa geçti.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Yöneticilerden Ali Yıldırım'ın bu transferi bizzat yürüttüğü görüşmelerden de olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

2014 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Arsenal'e transfer olan Ospina'nın Petr Cech'in arkasında kalmaktan rahatsız olduğu ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

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YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Arsenal'le sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Ospina'ya kulübünün bonservisi için kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçeli yöneticilerden Ali Yıldırım'ın Ospina için gelecek hafta yeni bir görüşme yaparak son detayları masaya yatıracağı gelen bilgiler arasında.

3 SENEDİR ARSENAL'DE

Davıd Ospina 3 sezondur İngiliz takımı Arsenal'da forma giyiyor. Başarılı kaleci Arsenal'den önce 6 sezon Fransız takımlarından Nice'de forma giydi.

Kolombiyalı eldiven oradaki performansıyla kendisini Arsenal'de buldu..