Fenerbahçe'ye Polonyalı golcü

Fenerbahçe'de öncelikli transfer hedefi bir golcü transferi. Birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusundan Polonyalı forveti gündemine aldı.

KJAER'DEN GELEN PARA FORVETE

Fenerbahçe, Anderlecht'in Dinamo Kiev'den önce kiralayıp, daha sonra da 4.5 milyon euroya bonservisini satın aldığı Lukasz Teodorczyk'i transfer ediyor.

Kjaer'in bonservisine karşılık Sevilla ile 10 milyon euroya anlaşan Fenerbahçe yönetimi, satışın resmileşmesinin ardından Teodorczyk için operasyon düğmesine basacak.

38 maçta 22 kez ağları havalandırarak Belçika Ligi'nin gol krallığını elde eden Teodorczyk, Anderlecht'in şampiyonluğunda en büyük rolü üstlenen isim olmuştu.





22 yaşında Lech Poznan forması giymeye başlayan Teodorczyk'un futbol stili, kendisi gibi aynı takımda patlama yapan vatandaşı Lewandowski'ye benzetiliyor.

Teodorczyk, Anderlecht'te ilk sezonunda 'krallık' tacını giydiği Belçika macerasında 51 maçta 30 gol atıp, 5 asist yaptı.