Fenerbahçe'ye Topuk Yaylası müjdesi

Fenerbahçe, kamp tesislerinin bulunduğu Topuk Yaylası'nın tapusunu aldı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2009 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile Düzce Valiliği arasında imzalanan protokolle, kamp tesisleri yapılması amacıyla 25 yıllığına kulübümüze devredilen ve 2011 yılında yapımı tamamlanarak hizmete giren, Fenerbahçe Spor Kulübü Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nin tapusu kulübümüzce bedeli karşılığında satın alınmıştır." denildi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞKKÜR EDİLDİ

Fenerbahçe, tapunun alınması sürecinde desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Taylip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Maliye Bakanı Nacip Ağbal başta olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür edildi.