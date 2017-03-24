Fenerbahçe'ye Volkan'dan iyi haber

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Rusya'nın Krasnodar takımı karşısında 22 Şubat'ta oynanan maçta sakatlanan Volkan, bir ay sonra antrenmanlara başladı.
Sakatlıkları bulunan Fernandao ve Uygar Mert Zeybek'in yanı sıra milli takımlarda yer alan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ile Moussa Sow antrenmanda yer almadı.