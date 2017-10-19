Fenerbahçe'ye yeni Rapaic

Fenerbahçe, Eljif Elmas'tan sonra yine genç bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Milan Rapaic'ten sonra oğlu Boris Rapaic de sarı-lacivertli formayı giymeyen hazırlanıyor. Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle son pürüzleri gidermek için son bir görüşme yapacak.

BORİS RAPAİC TEKLİFİ KABUL ETTİ

HaberTürk'ün haberine göre; Boris Rapaic, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti ve babası Milan Rapaic ile birlikte İstanbul'da ev bakmaya başladı. Milan Rapaic de oğluyla birlikte İstanbul'a geldi.

Kariyerine Hajduk Split altyapısında futbola başlayan Boris, 2014/15 sezonunda Roberto Mancini'nin özel isteğiyle kiralanmış ve bir sezon Inter'de oynayıp 2016 yılında tekrar takımına dönmüştü. 24 Ekim 1997 doğumlu olan Boris Rapaic, 1.82 boyunda ve santrfor bölgesinde oynuyor.

Hırvatistan Milli Takımı genç yaş gruplarında 4 kez milli formayı giyen Boris, 2014/15 sezonundan beri profesyonel olarak futbol oynuyor. Boris, 2014/15 ve 2015/16 sezonunda Serie A takımlarının genç yaş takımlarının oluşturduğu Primavera B'de 2 sezon forma giydi.

AYKUT KOCAMAN DA ONAY VERDİ

Boris Rapaic, bu ligde çıktığı 28 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı. Transferin resmiyete dökülmesi durumunda Fenerbahçe bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Boris Rapaic'i izleyen teknik heyet ve Aykut Kocaman da bu transfere onay verdi.

Bonservisi elinde bulunan Boris Rapaic, bir deneme maçında oynamış ve teknik heyet tarafından da transferine onay verilmişti.

Inter U19 takımında iki başarılı sezon geçiren Boris Rapaic, siyah mavili formayla 2 de kupa kazandı.