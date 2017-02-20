Fenerbahçe'yi Avrupa korkusu sardı

Fenerbahçe’de kötü gidiş devam ediyor, Sarı-Lacivertliler bir türlü ayağa kalkamıyor.

HAVLU ATTI GİBİ

Kayserispor’a 19. haftada 4-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, ardından Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Zirve yarışındaki rakipleri puan kaybetmesine rağmen eline geçen fırsatları bir türlü değerlendiremeyen Kanarya, dün de Kasımpaşa’ya diş geçiremedi.

Kadıköy’de beklentilerin çok altında bir futbol oynayan Fenerbahçe 0-0’a razı olurken, zirve yarışına neredeyse havlu attı. Şampiyonluk Sarı-Lacivertli futbolseverlerin gözünde imkansızlaşmaya başlarken, esas sıkıntı Avrupa’nın da tehlikede olması. Öyle ki ligde 4.’lük koltuğu sallantıda.

TRABZON KAZANIRSA

Haftayı galibiyetle kapatan 5. Antalyaspor, Fenerbahçe’nin sadece 2 puan gerisinde. İkinci yarıda 4’te 4 yaparak müthiş bir seri yakalayan Trabzonspor ise bugün kazanması halinde Kanarya ile farkı 4 puana kadar indirecek ve ciddi bir tehdit haline gelecek. Kısacası ligde ilk 4 potasında sezonu bitirip Avrupa biletini almak için Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanması gerekiyor.