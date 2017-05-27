Fenerbahçe'yi derbiye Volkan Demirel hazırladı

Dick Advocaat’ın aklı fikri Hollanda Milli Takımı’nda. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçıyla birlikte Fenerbahçe’ye veda etmeye hazırlanıyor. Ancak Advocaat’ın, bu karşılaşma için hiçbir özel çaba sarf etmediği ortaya çıktı.

ADVOCAAT TAKIMI BOŞLADI

Hollandalı çalıştırıcı, yardımcılarıyla birlikte idmanları yaptırıp odasının yolunu tuttu. Öğrencilerini bu zorlu mücadeleye motive etmek için ne toplantı yaptı, ne de konuşma... Bu durum, özellikle tecrübeli futbolcuların tepkisini çekti. Kaptan Volkan Demirel ipleri eline aldı, arkadaşlarıyla toplantı üstüne toplantı yaptı.

ARKADAŞLARIYLA TOPLANTI YAPTI

Deneyimli file bekçi, “Taraftarımız önüne son kez çıkıyoruz. Onları sezon boyunca üzdük, en azından galibiyetle veda edelim. 3.’lük için de kazanmamız şart” ifadeleriyle arkadaşlarına karşılaşmanın kendileri açısından önemli olduğunu anlatmaya çalıştı.