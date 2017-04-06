Fernandao sahalara ne zaman dönecek

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Jose Fernandao'nun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

2 AY SONRA REHABİLİTASYON

Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Aşağı yukarı 20 gün önce ameliyat oldu. Biliyorsunuz maçta kolunun üst tarafında 5 parça kırık olmuş ertesi gün hemen ameliyat olmuştu. 20 gün geçti üzerinden, tedavilerini yapıyoruz. Omzunda bir breysi var. Bizim burada beklememiz gereken, kemiğin kaynaması. Dirsek hareket açıklığını bir miktar sağlamaya çalışıyoruz. 2 ay bekleyip 2 aydan sonra asıl ciddi rehabilitasyon sürecine başlayacağız. Bu 2 aylık süreçte daha çok istirahat edecek. O yüzden tedavisine Brezilya'da devam edecek, ailesiyle beraber olacak. Zaten yapacağımız çok fazla bir şey yok. Programları da biz vereceğiz ona. 6-8 hafta sonra kontrole gelecek. Kontrolde kemiğin kaynayıp kaynamadığına bakacağız, tekrar tedavisini düzenleyeceğiz ve bir miktar gene biz tutacağız. Ondan sonra gidişata göre tedavilerini düzenleyeceğiz" dedi.

"3 AY DEMİŞTİK"

Fernandao'nun dönüşüyle ilgili de konuşan Kunduracıoğlu, "Dönüşü için başta 3 ay demiştik. İlk 2 ay kırığın kaynamasını bekliyoruz. Ondan sonra 1 aylık süreç içerisinde kuvvetlendirme, hareket açıklığını sağlama, rehabilitasyon sürecinin hızlanması olacak. Ondan sonra devam edeceğiz. Bizim işte hastalık yoktur, hasta vardı. Kişiye özgü tedavilerine edeceğiz" ifadelerini kullandı.