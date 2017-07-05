Fernandao bir kez daha bıçak altına yatabilir

Fenerbahçe'de Fernandao şoku yaşanıyor. Geçen sezon kolu kırılan ve ameliyat olan Brezilyalı futbolcunun yeni bir operasyon geçirebileceği öğrenildi.

KOLUNUN KIRIKLARI HALA KAYNAMADI

Hatırlanacağı gibi Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Fernandao'nun kolunda beş parçalı kırık oluşmuştu. Ancak bu kırıklar tam olarak kaynamadı. Ülkesinden iyileşmeden dönen golcü oyuncu tüm planları alt üst etti.

BİR KEZ DAHA AMELİYAT OLABİLİR

Kulüp doktorları yapılan kontrollerden sonra ilk planda iki ay boyunca ameliyat yoluna başvurmadan kırığın oluştuğu bölgenin iyileşmesini bekleyecek. Eğer Fernandao sağlığına kavuşamazsa mecburen tekrar ameliyat masasına yatacak.

Brezilyalı futbolcunun yeni bir operasyon geçirmeden tam olarak iyileşme ihtimali oldukça az görünüyor. Tekrar bir operasyon geçirmesi durumunda ise Fernandao sezonun ilk yarısını kapatacak.