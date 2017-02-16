Fernandao: Gelecek sezon Brezilya'ya dönebilirim Brezilyalı yıldız, Krasnodar maçı öncesi FOXSports.com'a açıklamalarda bulundu.

DÜNYANIN KAPILARI AÇILDI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu sarı-lacivertlilere transfer olmasının kendisi için önemini "Fenerbahçe'ye transfer olmam benim için çok önemliydi, çünkü dünyanın kapıları benim için bu şekilde açıldı. Şu an hala üst seviye futbol oynayabilmem mümkün. Bunun sadece Avrupa futbolunda değil, Brezilya'da da örnekleri var. Çünkü artık kendime daha iyi bakıyorum." sözleriyle anlattı.

Türkiye'de taraftarların futbola olan tutkusundan da bahseden 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Buradaki taraftarlar gerçekten çok özel. Bize çok yardımcı oluyorlar. Özellikle iç saha maçlarında ve derbilerde... Bazen bir imza alabilmek için arabamın peşinden bile koşturuyorlar." şeklinde konuştu.

Krasnodar karşısında oynama isteğini de dile getiren Fernandao, "Kendimi sahada çok iyi hissediyorum. Umarım Krasnodar maçında ve diğer maçlarda da oynarım. Rakip takımda çok önemli bir savunma oyuncusu göremiyorum. Ama bu turnuvanın kendisi zaten başlı başına çok zor." ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZON DÖNEBİLİRİM

Brezilya'ya ne zaman geri döneceği sorusuna da yanıt veren Fernandao sözlerini "Brezilya'ya döneceksem bu Bahia için olacak. Umarım bu çok fazla uzun sürmez. Belki gelecek sezon da olabilir" diyerek tamamladı.