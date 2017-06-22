Fernandao karısıyla evlendi

Fernandao-Daiana çifti, ekonomik sorunlar nedeniyle 8 yıl önce Brezilya’da sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Artık senede 1.6 milyon Euro kazanan bir futbolcu olan Sambacı, düğün yaparak eşiyle nikah tazeledi.

EKONOMİK SIKINTILAR ÇEKTİ

19 yaşında futbola başlayan, 21 yaşında profesyonel olan Fernandao buna rağmen ekonomik anlamda zor günler geçirdi.

Bahia’daki performansıyla başarı basamaklarını tırmanan Sambacı, 2013- 14 sezonunun devre arasında Bursaspor’a imza attı, 2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Zor günleri geride bırakan Brezilyalı, şu anda senelik 1.6 milyon Euro kazanan, ekonomik anlamda son derece rahat bir futbolcu haline geldi.

NİKAH TAZELEDİLER

Instagram’da son günlerde Fernandao ve 8 yıllık eşi Daiana’nın damatlık ve gelinlikle fotoğraflarını paylaşması görenleri şaşırtmıştı.

Son olarak tecrübeli oyuncu ve eşi, ülkelerinde düğün yaptı. Bunun nedeni, ikilinin evlenirken finansal konularda kötü durumda olmaları yüzünden istedikleri gibi bir düğün yapamamış olmalarıydı. Yıllar sonra hem nikah tazeleyen hem de hayalini kurdukları düğünü yapan Fernandao-Daiana Santana çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.