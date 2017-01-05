Fernandao: Şampiyonlukta favori biziz

Son haftalarda yaptığı çıkışla ve attığı gollerle dikkat çeken Jose Fernandao, Fenerbahçeli taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu.

"FAVORİ BİZİZ"

Şu anda puan durumundaki yerlerinin çok önemli olmadığını belirten Brezilyalı santrfor, "2. yarıda tüm maçları kazanacak kadar iyiyiz. Fizik güç olarak ve sistem olarak çok iyi bir durumdayız. Ligin şampiyonluk favorissi biziz" dedi. Seri galibiyetlerin kendilerini çok rahatlatacağını söyleyen Fernandao, "Takımda herkes liderlik koltuğunu istiyor. Müthiş bir enerjiye sahibiz" ifadelerini kullandı.