Fernandao vidalarla yaşayacak

Fernandao'nun ameliyatını Doç. Dr. Çağatay Öztürk yaptı. Öztürk, saatler süren operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: "Ameliyat için 8 saat aç olması lazım. Maça başlarken Fernandao su içmiş. Koluna blok yaptık. Gece kolunu uyuşturduk." dedi.

Konya maçında ciddi bir sakatlık geçiren Fernandao, Liv Hospital'de Çağatay Öztürk tarafından ameliyat edildi.

KUNDURACIOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, dirsek ile omuz arasında 5 parçalı bir kırık meydana geldiğini belirterek, "Sahalara dönüş süreci tahmin ediyoruz ki, 2-3 ay sürecektir" dedi.

Kunduracıoğlu; "Çok parçalı bir kırıktı. Sporcuların kas sistemi normal insan gibi olmuyor. Ameliyat teknik olarak zor oluyor. İnşallah kaynayacak ve eski sağlığına kavuşacak. Ameliyata 3 arkadaş girdik. Bacaklar sağlam olduğu için bazı sporları yapabilir ama minimum 3 ay sürer. Vidalarla kaynaştırdık. Vidalar vücutta kalıyor. Dışarıdan rahatsızlık yaratmadığı sürece uyumlu metaller kalabilir."