Fernandes'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'ye önerildiği ve hakkındaki son kararı teknik direktör Aykut Kocaman'ın vereceği iddia edilen Beşiktaş'ın eski oyuncularından Manuel Fernandes için menajerinden açıklama geldi.

TEKLİF GELMEDİ

Rus basınına konuşan menajer Paulo Barbosa, "Şu anda Fernandes Lokomotiv Moskova'nın oyuncusu. Fenerbahçe'den resmi bir teklif gelmedi. Ne Fenerbahçe'den, ne de başka bir kulüpten teklif var. Eğer bir teklif olursa, bizim için gerekli olup, olmadığını değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

2014 yılında Beşiktaş'tan ayrılarak Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutan 31 yaşındaki oyuncu, 3 sezon boyunca Rus ekibinde 74 maça çıktı ve 16 golün altına imzasını attı.