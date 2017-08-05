Fernando: Denayer G.Saray'a gelmek istiyor

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fernando, Avusturya kampında bir basın toplantısı düzenledi.

Brezilyalı oyucu, bir sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Denayer hakkında da bir itirafta bulundu.

DÜNYA ÇAPINDA BİR TAKIM

Galatasaray'ın tüm dünyada tanındığını söyleyen Fernando ''Dünya çapında bir takıma geldim, kulübün tarihinde önemli Brezilyalılar da var. 3 hafta önce teklif aldım, inanılmaz mutlu oldum. Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyorum, çok mutlu oldum. Galatasaray'da oyuncu kalitesi var, iyi transferler geliyor. Tek hedefimiz var ve elimizden ne geliyorsa yapacağız. Takımımızda kaliteli orta sahalar var, çalışıp formayı almak istiyorum. Rekabet her zaman takım için faydalıdır.'' şeklinde konuştu.

DENAYER G.SARAY'I İSTİYOR

Sarı-kırmızlı takım hakkında M.City'den takım arkadaşı olan Denayer'den bilgi aldığını söyleyen Fernando, Belçikalı stoperin G.Saray'a gelmek istediğini belirterek ''Buraya gelmeden Jason Denayer ile de konuştum. Çok güzel bilgiler verdi. Buraya gelmeyi çok istiyor umarım Denayer de gelir.'' ifadelerini kullandı.