Fernando: Futboldan zevk almak için G.Saray'ı seçtim

Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano ile anlaşan, Feghouli’yi ise perşembe günü İstanbul’a getirmeyi planlayan Galatasaray’ın 6. transferi olmaya en büyük aday olan Brezilyalı futbolcu Fernando’dan gelen haberlerin olumlu olduğu öğrenildi.

2.6 MİLYON EURO ALACAK

Imbula transferinin zora girmesinin ardından bütün ağırlığını bu işe veren Cim-Bom, futbolcu için 3+1 senelik anlaşma yaparken, yıldız ismin sarı-kırmızılılardan alacağı yıllık ücret net 2.6 milyon euro olacak.

FUTBOLDAN ZEVK ALMAK İSTİYORUM ARTIK

Fernando’nun Manchester City’den aldığı paranın altında bir rakama Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı belirlendi. City ile 2 sene daha sözleşmesi bulunmasına karşın ayrılık kararı alıp İngiliz ekibinin ABD kampına katılmayan 29 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak oynayabileceği bir kulüp istediği ve bu yüzden İstanbul’u tercih ettiği belirtildi.

Fernando’nun sarı-kırmızılı yetkililere, “11’de oynamak ve futboldan zevk almak istiyorum. Para benim için öncelik değil. Oynamak istiyorum” diye konuştuğu öğrenildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Porto’da uzun yıllar beraber oynadığı Maicon’un da kendisini aramasıyla sarı-kırmızılılara hiçbir zorluk çıkarmayan Fernando, Manchester City’yle yapılan pazarlıkta da devreye girmişti.

Brezilyalı futbolcu, kulübünün istediği 8 milyon euroluk bonservisi aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor. Galatasaray son olarak İngilizler’e 5 milyon euro teklif etmişti. Fernando’nun devreye girmesiyle İngilizlerin Galatasaray’ın önerdiği rakama yaklaşabileceği belirtiliyor.

Fernando, Galatasaray’a gelmek için her türlü fedakarlığa hazır...