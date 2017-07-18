Galatasaray'a Ada'dan 2 transfer

Transfer dönemine hızlı başlayan sarı-kırmızlılar, yeni isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Özellikle Östersunds maçından sonra orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Fernando transferini bitirmeye çok yakın.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİYE ALDI

Imbula ile birlikte Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Fernando, kendisi için hazırlanan Galatasaray formalı fotoğrafı beğendi. Manchester City'nin 2014 yılında 15 milyon euroya Porto'dan aldığı Fernando, Maicon ile de beraber oynamıştı.

Manchester City'nin kadroda düşünmediği defansif orta saha, takımının kamp kadrosuna alınmadı.

SOL BEKE KOLAROV

Sağ beke Mariano'yu alarak savunma hattını güçlendiren Galatasaray'ın yeni hedefi Kolarov. Sırp sol bek için girişimlere başlayan sarı-kırmızılı ekip, Manchester City ile görüşmelere başladı.

Menajerlerin önerdiği Sırp oyuncuyu gündemine alan sarı-kırmızılı yönetim Kolarov konusunda kolları sıvadı.

Ofansif yönü ile bilinen tecrübeli futbolcu sol stoper de oynayabiliyor. Manchester City’nin yeniden yapılanma çerçevesinde 30 yaş üstü bir çok futbolcusunu gözden çıkarmasının ardından tecrübeli futbolcunun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.