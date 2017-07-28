Fernando pazar günü İstanbul'a geliyor

Galatasaray yönetimi bir haftadır uğraştığı Fernando transferinde mutlu sona ulaştı.

Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano'ya imza attıran, her konuda anlaşma sağladığı Feghouli'yi İstanbul'a bekleyen Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando'nun da işini bitirdi.

5 MİLYON 250 BİN EURO ÖDENECEK

Futbolcuyla el sıkışmasına rağmen Galatasaray ile İngiliz kulübü arasındaki pazarlık dün sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester City'ye 5 milyon 250 bin euro verecek.

3 MİLYON EURO ALACAK

Fernando ise yapılan 3 yıllık anlaşma karşılığında her sene için 3 milyon euro alacak.

Fernando'nun Pazar günü İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra hafta başında ise Avusturya'daki kampa katılması bekleniyor.