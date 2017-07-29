Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fatih Terim’e verilecek tazminat hakkında şöyle konuştu

1 FETÖ'den gözaltına alınan Bekir İrtegün serbest bırakıldı Bekir İrtegün hakkında karar çıktı.

2 Cenk Ergün'den Feghouli ve Fernando müjdesi Feghouli ve Fernando ile anlaştıklarını söyleyen Cenk Ergün, transfer listesindeki diğer isimleri de tek tek açıkladı.

3 Şenol Güneş: Beşiktaş'ın başında kalacağım Adı A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçen Şenol Güneş, iki takım çalıştırmanın sağlıklı olmadığını, Beşiktaş'ta kalacağını söyledi.

4 Mehmet Özdilek: Fatih Terim görevde kalmamı istedi Mehmet Özdilek, Fatih Terim'in isteği üzerine önümüzdeki maçların çalışmalarına başladığını ancak TFF'nin görevini dondurduğunu söyledi.

5 Galatasaray eski F.Bahçeli Serkan Kırıntılı'yı istiyor Galatasaray'ın transfer gündemine Mert Günok'tan sonra bir başka eski Fenerbahçeli olan Serkan Kırıntılı geldi.

6 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

7 Hagi'nin Monaco'ya attığı golün aynısını attı - İZLE 15 yaşaltı kategorisinde futbol oynayan Darren Hyland'ın attığı nefis gol, akıllara G.Saray'ın efsane ismi Hagi'yi getirdi.

8 Beşiktaş'ta stoper adayları Şenol Güneş, Las Palmas ile oynanan hazırlık maçında yaşanan defans hatalarının ardından, acilen stoper alınmasını istedi.

9 Van Persie Feyenoord'la anlaştı Hollanda basını Van Persie'nin Feyenoord ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.