Feyenoord 18 yıl sonra şampiyon oldu

Sezon son hafta maçında evi De Kuip'te Heracles'i konuk eden Feyenoord, Dirk Kuyt'ın şov yaptığı maçı 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

GOLLERİ KUYT ATTI

Feyenoord'a galibiyeti getiren goller, 1., 12. ve 83. dakikalarda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'tan geldi. Heracles'in tek sayısını ise, 89. dakikada van Ooijen kaydetti.

18 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDULAR

Bu skorun ardından Feyenoord puanını 82 yaptı ve Willem'i 3-1 mağlup eden 2. sıradaki Ajax'ın 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Feyenoord böylece 1998-99'dan sonra, tam 18 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanırken, 15. Eredivisie kupasını müzesine götürdü.