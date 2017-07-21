Feyenoord teknik direktörü: Van Persie'yi çok istiyoruz

Fenerbahçe'nin elindeki iki forvetten biri olan Van Persie için Hollanda Ligi şampiyonu Feyenoord'un ısrarı sürüyor.

Bir süredir Van Persie'nin transferi için bütçe yaratmaya çalışan Feyenoord'da bir açıklama da teknik direktör Van Bronckhorst'dan geldi

TRANSFER ETMEYİ ÇOK İSTİYORUZ

Van Persie'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulunan Van Bronckhorst; "Van Persie'yi transfer etmeyi çok istiyoruz. Van Persie'yi Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek bu bizim için harika olur" dedi.

Feyenoord Genel Direktörü Eric Gudde de, son açıklamasında Van Persie'nin hayallerini süslediklerini kaydederken, taraftarların sabırlı olmasını istemiş ve "Gudde, ''Taraftarlar sabırlı olsun. Chelsea'nin kadrosu tam mı? Hayır. Ve onlar su gibi para harcıyorlar. Ona rağmen transferleri bitiremediler. Bizim de sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'deki son durumunu değerlendiren Van Persie ise, "Artık Türkiye'ye alıştım. Geride kalan iki yılın cebimde olmasının benim için çok iyi olduğunu biliyorum. Neler olacağını tahmin edebiliyorum. Türk futbolu, Türkiye Ligi gerçekten zor. Çok iyi takımlar var. Daha küçük gözüken takımlar bile futbol oynamaya çalışıyor ve gerçekten iyi oyunculara sahipler. Ama artık yaşadığım 2 yılım var burada. Bu tecrübeyle hareket ediyorum. Sahadaki ve saha dışındaki Türk hayat tarzına alıştım. Ve tüm bunlar bu sezon öncesinde benim için bir artı ve bunu avantaj olarak kullanmalıyım." şeklinde konuşmuştu.