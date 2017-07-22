Feyenoord teknik direktörü: Van Persie'yi çok istiyoruz

Fenerbahçe'nin elindeki iki forvetten biri olan Van Persie için Hollanda Ligi şampiyonu Feyenoord'un ısrarı sürüyor.

Bir süredir Van Persie'nin transferi için bütçe yaratmaya çalışan Feyenoord'da bir açıklama da teknik direktör Van Bronckhorst'dan geldi

TRANSFER ETMEYİ ÇOK İSTİYORUZ

Van Persie'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulunan Van Bronckhorst; "Van Persie'yi transfer etmeyi çok istiyoruz. Van Persie'yi Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek bu bizim için harika olur" dedi.

Feyenoord Genel Direktörü Eric Gudde de, son açıklamasında Van Persie'nin hayallerini süslediklerini kaydederken, taraftarların sabırlı olmasını istemiş ve "Gudde, ''Taraftarlar sabırlı olsun. Chelsea'nin kadrosu tam mı? Hayır. Ve onlar su gibi para harcıyorlar. Ona rağmen transferleri bitiremediler. Bizim de sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Genç teknik adam van Persie'yi gelecek sene sözleşmesi sona erince de kadroya katabileceklerini sözlerine ekledi.

Deneyimli golcü 2015 yılında Manchester United’dan Fenerbahçe’ye transfer oldu ancak geride kalan 2 sezonda kendisinden beklenileni veremedi. Yıldız golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Robin van Persie futbola Feyenoord altyapısında başladı. 2005 yılında 4 milyon Pound’a Arsenal’a transfer olan van van Persie, 2012 yılında 26 milyon Pound’a Manchester United’a transfer olmuştu