TFF 1'inci Ligi takımı Bandırmaspor'un teknik direktörlüğüne istifa eden Feyyaz Uçar'ın yerine Yusuf Şimşek getirildi.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, pazar günü Balıkesirspor'a 5-0 mağlup olarak kötü bir hafta sonu geçirdiklerini belirtti.

TARAFTARIMIZLA BARIŞMAK İSTİYORUZ

İmza töreninde 1'inci Lig'i yakından tanıdığını belirten Yusuf Şimşek şunları söyledi:

"Bu güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Bugünden itibaren beyaz bir sayfa açtık. Ekibim ve taraftarımızla birlik olup güzel günler göreceğiz. Ben bu ligi tanıyorum Rize’de Mustafa Denizli ile şampiyonluk yaşadık. Antalya’da tek başıma şampiyonluk yaşadım. Oyuncuları da rakipleri de tanıyorum. Buradaki sıkıntının ufak olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte bu sıkıntıları aşacağımızı düşünüyorum. Küsmüş olan taraftarımıza çağrı yapıyoruz. Cumartesi günü milat olsun, güzel günlerin başlangıcı olsun" diye konuştu.