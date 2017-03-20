FIFA Ganalı hakem Lamptey'e men cezası verdi

FIFA, 12 Kasım'da oynanan Güney Afrika-Senegal maçının hakemi Joseph Lamptey'i maçı manipüle ettiği için ömür boyu men ettiğini açıkladı.

TÜM SPORTİF FAALİYETLERDEN MEN ALDI

FIFA yaptığı açıklamada, maçın sonucuna yasal olmayan şekilde etkide bulunduğu gerekçesiyle Ganalı hakemi ulusal ve uluslararası her türlü sportif faaliyetlerden ömür boyu men ettiğini açıkladı.

12 Kasım 2016'da Polokwane'de oynanan maçın ardından hakem Lamptey büyük tartışma konusu olmuştu.

Maçlarda manipülasyon yapılması gibi olaylara karşı sıfır tolerans politikası izleyen FIFA Disiplin Komitesi ise hakem hakkında açılan soruşturma sonrası 'manipülasyon' yapıldığı sonucuna vardı.