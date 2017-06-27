FIFA Garcia raporunu yayımladı

FIFA, futbol dünyasında "Garcia raporu" olarak bilinen metnin, Alman Bild gazetesi tarafından sızdırılması sonrası karşı hamle olarak 400 sayfadan uzun raporun tamamını internet sitesine koydu. Yapılan açıklamada, FIFA'nın habere konu olan raporu, şeffaflık gereği yayımlamaya karar verdiği belirtildi.

FIFA Etik Kurulunun eski üyeleri Cornel Borbely ve Hans-Joachim Eckert'ın zamanında yayımlanmasına karşı çıktığı raporun orijinal halinin, mayıs ayında göreve başlayan Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Maria Claudia Rojas ile Etik Kurulu Adalet Komisyonu Başkanı Vassilios Skouris'in kararıyla, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla erişime açıldığı ifade edildi.

Raporda, Dünya Kupası adaylık sürecinde Rusya ve Katar'ın, yolsuzluk ya da rüşvete karıştığına dair yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varılsa da FIFA'nın üst düzey yöneticileri arasında görevden fayda sağlamanın, yaygın bir kültür olduğundan bahsedildi.

Bazı FIFA İcra Kurulu üyelerinin, ülkeleri veya bağlı oldukları konfederasyondaki yerlerini sağlamlaştırmak gibi kişisel amaçları uğruna görevlerini kötüye kullandıkları ifade edildi.

Ayrıca 2010-2014 yıllarında Barcelona Kulübü başkanlığını yapan Sandro Rosell'in, Brezilya Futbol Federasyonunda (CBF) danışman olarak görev yaptığı dönemde, eski CBF Başkanı ve FIFA yetkilisi Ricardo Teixeira'nın 10 yaşındaki kızının hesabına 2 milyon sterlin para yatırması, Katar hükümetinin desteğiyle ülkede sporun gelişimi için faaliyet gösteren Aspire Akademisi'nin, FIFA İcra Kurulu üyelerinin gözüne girmek için onlara bazı ayrıcalıklı hizmetler sunması gibi ilginç ayrıntılar da göze çarptı.

Raporu önceden ele geçiren Bild Gazetesi Muhabiri Peter Rossberg, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir çığın başlangıcı" olarak nitelediği metinle, Rusya ve Katar'ın suçlanamayacağını ancak yap bozun önemli bir parçası olduğunu paylaştı.

(Dönemin FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Michael Garcia)

RAPOR 2014'TE YAYIMLANMIŞTI

Rusya ve Katar'ın, Dünya Kupası'nın ev sahipliklerini alması, diğer aday ülkeler tarafından yapılan itirazların ardından incelemeye alındı. Dönemin FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Michael Garcia, konu hakkında hazırladığı 430 sayfalık raporu, 2014'ün eylül ayında FIFA'ya gönderdi.

Garcia, raporu ele alan FIFA Etik Kurulu Adalet Komisyonu Başkanı Hans-Joachim Eckert'ın hazırladığı ve soruşturmanın kapatılmasını öngören 42 sayfalık değerlendirmeye, somut bilgi yetersizliği ve verilerin hatalı olması iddiasıyla itiraz etti. 2014'ün aralık ayında da itirazının FIFA Disiplin Kurulunca reddedilmesini protesto etmek amacıyla istifa etti. Bu durum, özellikle UEFA'nın tepkisini çekerken, Başkan Sepp Blatter'in FIFA'daki koltuğu da ciddi biçimde sallanmaya başladı.

2015'in mayıs ayında ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İddianamede adı geçen FIFA yetkilileri, 1991 yılından bu yana yapılan uluslararası futbol organizasyonlarını kirletmekle suçlandı.

Birkaç saat sonraysa 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecinde "kara para aklandığı ve suç teşkil edecek şekilde kötü yönetildiği" gerekçeleriyle İsviçre Başsavcılığı tarafından FIFA'ya soruşturma başlatıldı ve Zürih kentindeki merkez binasında bulunan tüm belgelere el konuldu.

Olaylardan 2 gün sonra düzenlenen kongrede 5. kez FIFA Başkanı seçilen Blatter, uluslararası kamuoyunun tepkisini topladı. Blatter, seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini açıkladı.

FIFA'daki krizin siyasi boyutu olduğunu savunan Blatter'e, hakkındaki etik soruşturması sonucu 6 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi. Yaşananlar sonrası birçok üst düzey FIFA yetkilisi de çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları aldı.